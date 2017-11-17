НАТО извинилась перед Турцией после отзыва турецких военных с учений

АНКАРА, 17 ноя — РИА Новости. Командование совместного военного центра НАТО в Норвегии распространило письмо с извинениями в адрес Анкары после того, как она решила отозвать 40 своих военнослужащих с учений НАТО в Норвегии из-за стенда с фотографиями "противников", среди которых оказались основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк и ее нынешний президент Тайип Эрдоган, сообщает в пятницу телеканал NTV.

Ранее Эрдоган заявил, что организаторы учений поставили стенд с портретами "врагов", на них были изображены Ататюрк и нынешний турецкий лидер. По словам Эрдогана, глава генштаба Турции сообщил ему о случившемся и сказал, что принял решение об отзыве 40 турецких солдат, участвующих в учениях НАТО. Руководство Турции поддержало это решение.

Как сообщает телеканал, военнослужащий норвежской армии, выставивший президента Турции в качестве пособника врагов НАТО, уволен из рядов вооруженных сил.

По информации телеканала, извинения Турции за этот инцидент также принес генсек НАТО Йенс Столтенберг.