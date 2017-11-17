В Турции прошла первая полицейская операция против похитителей биткоинов

АНКАРА, 17 ноя – РИА Новости. Турецкая полиция провела первую в стране операцию против преступников, которые похитили в Стамбуле у местного бизнесмена 450 биткоинов, передает в пятницу телеканал Haberturk.

Сообщается, что пятеро грабителей, выдав себя за полицейских, затолкали свою жертву в машину и под дулом пистолета потребовали от него пароль для доступа к счету в криптовалюте. По словам бизнесмена, преступники держали его в машине в течение 8 часов и применяли к нему физическое насилие, завладев в итоге 450 биткоинами (около 3,5 миллиона долларов).

Пострадавший обратился в полицию, сотрудники которой, изучив данные камер видеонаблюдения, провели операцию и задержали всех пятерых преступников. Как выяснилось, один из них находился в розыске за побег из тюрьмы и сразу после совершения преступления сделал предложение своей девушке.

Ранее, как сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве, мужчина пытался продать биткоины на 15 миллионов рублей в офисе в центре Москвы и перевел своему клиенту соответствующую сумму в криптовалюте. Однако во время сделки в офис, где она проходила, неожиданно вошли несколько "бородатых мужчин" и увели с собой покупателя биткоинов, забрав и все наличные, предназначенные их продавцу.