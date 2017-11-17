В МИД России прокомментировали поправки в законе о ветеранах на Украине

РИА НОВОСТИ. ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕ О ВЕТЕРАНАХ НА УКРАИНЕ ЭТО ОСКОРБЛЕНИЕ ПАМЯТИ ПОГИБШИХ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ И НЕУВАЖЕНИЕ К НЫНЕ ЖИВУЩИМ ВЕТЕРАНАМ — МИД РФ