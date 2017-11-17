МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Заявления постпреда США при ООН Никки Хейли о невозможности связаться с российской миссией в Нью-Йорке для обсуждения проекта резолюции по продлению мандата совместного механизма расследования (СМР) ОЗХО-ООН по Сирии являются придуманной ей глупостью — "видимо потому, что больше сказать было нечего", сказал РИА Новости бывший заместитель генерального секретаря ООН, заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Сергей Орджоникидзе.

Ранее в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя ситуацию вокруг резолюций о продлении мандата совместного механизма расследований ОЗХО-ООН по Сирии заявил, что слова Хейли о том, что ее попытки дозвониться до российского постпреда Василия Небензи в последние дни, чтобы согласовать общий коллективный текст, провалились, — "это прямая ложь". Лавров назвал такой подход "фейковой дипломатией".

"Я работал зампостпреда РФ в Нью-Йорке, и хорошо помню, в бытность постпредом США при ООН Джорджа Буша-старшего, когда нашим постпредом был Яков Малик. Естественно, они перезванивались. И я не помню случая, несмотря на то, что была "холодная война" и сложные отношения, чтобы не отвечали на звонки. В дипломатии этого вообще не принято", — сказал Орджоникидзе.

Он отметил, что "можно по-разному относится к человеку в личном плане, но в дипломатии личных отношений, которые бы доминировали над решением международных проблем, не бывает".

"Оппоненты излагают друг другу свои позиции. Но, чтобы вообще не отвечать, я такого за свои сорок с лишним лет опыта дипломатической работы не припомню", — сказал он.

Орджоникидзе подчеркнул, что Хейли "придумала какую-то глупость". "Она не профессиональный дипломат, придумала какую-то глупость, видимо, никаких других объяснений не было", — заключил он.

На заседании Совета Безопасности ООН 16 ноября Россия заблокировала американский проект резолюции о продлении мандата СМР. Документ получил поддержку 11 стран, против выступили Россия (постоянный член СБ ООН) и Боливия, а Китай и Египет воздержались.

Позже на голосование был вынесен российский проект резолюции по СМР, соавторами которого выступили Китай и Боливия. Документ получил четыре голоса в поддержку. Против голосовали США, Великобритания, Франция, Швеция, Украина, Италия и Уругвай. Еще четыре члена СБ — Эфиопия, Япония, Египет и Сенегал — воздержались. Таким образом документ не получил необходимого количества голосов.

Совместный механизм ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии 26 октября представил Совету Безопасности ООН доклад по инцидентам в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года и Умм-Хоше 15-16 сентября 2016 года. Эксперты СМР заключили, что в первом случае правительственными силами был применен зарин, во втором террористы ИГ* использовали иприт.

Российская сторона убеждена, что доклад основан на сомнительных фактах, полученных "со стороны".

*Террористическая организация, запрещенная в России