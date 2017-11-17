ГПУ расследует более 10 уголовных дел против Януковича, сообщил Луценко

КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины расследует более 10 уголовных дел в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в пятницу.
Он отметил, что в случае передачи уголовного дела по обвинению Януковича в организации расстрела мирных активистов на Майдане в 2014 году в суд для рассмотрения по сути, его могут объединить с делом о государственной измене, которое уже находится на рассмотрении суда. Тогда, по словам Луценко, рассмотрение начнется сначала.
Он отметил, что суды над экс-президентом будут проходить без нарушения его прав.
Луценко также надеется, что в средине-конце декабря суд примет окончательное решение относительно ходатайства ГПУ о разрешении на проведение заочного досудебного расследования в отношении Януковича по делу об организации расстрелов активистов на Майдане 2014 года.
В частности, генпрокуратура Украины расследует уголовное дело о создании преступной группы бывшей украинской властью. По данным прокуратуры, "участниками преступной организации Януковича в течение января 2010 года — февраля 2014 года совершались преступления по незаконному завладению денежными средствами в различных отраслях экономики".
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