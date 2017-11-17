Миссия ОБСЕ предупредила о возможности обострения в Донбассе

КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости. Несоблюдение режима прекращения огня может привести к обострению ситуации в Донбассе и еще большему количеству жертв среди мирного населения, Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ призывает прекратить обстрелы, заявил в пятницу первый замглавы миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг.

"Необходимо прекратить огнь. Только соблюдение режима прекращения огня не приведет к завершению этого конфликта, но стойкое и бесповоротное прекращение огня потенциально создаст условия для внедрения других мер, которые были приняты в Минске… Это насилие должно прекратится, поскольку существует риск обострения ситуации, что приведет к еще большему количеству жертв среди мирного населения", — сказал Хуг на брифинге.

По его информации, с начала года более 400 мирных жителей погибли или получили ранения в Донбассе.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.