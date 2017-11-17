В Египте предотвратили крупный теракт, сообщили СМИ

КАИР, 17 ноя — РИА Новости. Полиция Египта предотвратила крупный теракт на международной трассе в районе города эль-Ариш на севере Синайского полуострова, сообщает сайт газеты "Ватан" со ссылкой на источники в органах безопасности.

Сообщается, что неизвестные заложили взрывное устройство на обочине дороги перед прохождением колонны автобусов с военнослужащими, направлявшимися домой для проведения отпуска. Устройство обнаружили полицейские, досматривавшие трассу. Источники также добавили, что взрывное устройство было обезврежено, никто не пострадал.

Египет уже более трех лет ведет антитеррористическую операцию на севере Синайского полуострова, где в труднодоступных районах обосновались экстремистские группировки. Из этого региона регулярно поступают сообщения о новых атаках экстремистов. За последнее время в регионе от действий террористов погибли и пострадали сотни полицейских и военнослужащих.