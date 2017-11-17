В ОБСЕ заявили, что процесс разведения сил в Донбассе застопорился

КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости. Процесс разведения сил и средств в Донбассе застопорился, специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ фиксирует нарушения, сообщил в пятницу на брифинге первый замглавы СММ ОБСЕ на Украине Александр Хуг.

"Процесс разведения сил и средств, который является одним из ключевых элементов для прекращения витка насилия, по нашим наблюдениям прошлой недели, далек от полного выполнения. На самом деле, процесс разведения давно застопорился", — сказал Хуг.

По его информации, на участке в Станице Луганской нет прогресса, а на двух других согласованных участках разведения огня периодически фиксируются нарушения.