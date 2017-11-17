Польша призвала другие страны отказаться от российского газа

ВАРШАВА, 17 ноя — РИА Новости. Варшава убеждает другие страны отказаться от российского газа, заявил в интервью Польскому радио министр иностранных дел республики Витольд Ващиковский.

Он подтвердил, что республика не будет продлевать контракт на поставку российского газа, который истекает в 2022 году.

"Более того, мы побуждаем другие государства, например Хорватию, чтобы она тоже построила газовый терминал в Адриатике, который мог бы обеспечить ту часть Европы газом из других государств мира", — отметил он.

Ващиковский добавил, что Варшава приняла техническую программу сотрудничества с Соединенными Штатами по этому вопросу.

Польша ежегодно потребляет около пятнадцати миллиардов кубометров газа, из которых десять миллиардов поставляет "Газпром". В 2015 году в городе Свиноуйсьце был запущен СПГ-терминал мощностью пять миллиардов кубометров в год. Позднее Варшава заявила, что этот терминал и газопровод, который соединит Польшу с норвежским шельфом, обеспечит стране независимость от поставок газа "с востока".

Президент страны Анджей Дуда отмечал, что страна может стать хабом, через который американский сжиженный газ поступал бы в Центральную и Восточную Европу. Эта тема поднималась на переговорах с Дональдом Трампом в начале июля.