Польша призвала другие страны отказаться от российского газа

ВАРШАВА, 17 ноя — РИА Новости. Варшава убеждает другие страны отказаться от российского газа, заявил в интервью Польскому радио министр иностранных дел республики Витольд Ващиковский.
"Более того, мы побуждаем другие государства, например Хорватию, чтобы она тоже построила газовый терминал в Адриатике, который мог бы обеспечить ту часть Европы газом из других государств мира", — отметил он.
Ващиковский добавил, что Варшава приняла техническую программу сотрудничества с Соединенными Штатами по этому вопросу.
Президент страны Анджей Дуда отмечал, что страна может стать хабом, через который американский сжиженный газ поступал бы в Центральную и Восточную Европу. Эта тема поднималась на переговорах с Дональдом Трампом в начале июля.