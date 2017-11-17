Ливан рассчитывает на наращивание роли России на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел Ливана Джебран Басиль во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. 17 ноября 2017

Министр иностранных дел Ливана Джебран Басиль во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. 17 ноября 2017

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Бейрут рассчитывает, что Москва будет наращивать свою роль в ближневосточном регионе, заявил глава МИД Ливана Джебран Басиль на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым.

"Мы рассчитываем, что Россия и далее будет наращивать свою роль с тем, чтобы закончить процесс формирования баланса сил в регионе, потому что наш регион не сможет выжить без этого баланса", — сказал ливанский министр.

Премьер-министр Ливана Саад Харири 4 ноября, находясь в Эр-Рияде, неожиданно объявил о своей отставке. В транслировавшейся саудовским каналом "Аль-Арабия" речи он обвинил шиитское движение "Хезболлах" и Иран в разжигании розни в Ливане и арабском мире и заявил о готовящемся на него покушении.