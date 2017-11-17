В Крыму начали строить заграждение на границе с Украиной

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя — РИА Новости, Виктор Лященко. Инженерное заграждение протяженностью почти 50 километров начали возводить в Крыму на границе с Украиной, сообщили РИА Новости в региональном погрануправлении ФСБ.

Конкурс на строительство заграждения объявили в конце сентября. Высота над землей составит 2,1 метра, погружение в грунт — 0,3 метра.

Обустройство границы объяснили необходимостью обеспечить безопасность крымчан и туристов.

Работы планируется завершить весной 2018 года.

На границе Крыма и Украины действуют три пункта пропуска — "Джанкой", "Перекоп" и "Армянск".

Крым стал российским регионом после референдума в марте 2014 года. Украина по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией.

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