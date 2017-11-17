Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Мексики Луисом Видегараем Касо. 17 ноября 2017

Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Мексики Луисом Видегараем Касо. 17 ноября 2017

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал "фейковой дипломатией" слова постпреда США при ООН Никки Хейли о том, что российские дипломаты в Нью-Йорке уклонялись от встречи для согласования текста резолюции о продлении мандата совместного механизма расследования (СМР) ОЗХО-ООН по Сирии.

По словам Лаврова, заявления Хейли о том, что ее попытки дозвониться до российского постпреда Василия Небензи в последние дни, чтобы согласовать общий коллективный текст, провалились, — "это прямая ложь".

"Ни одной проблемы, которую мы вскрыли по существу, они решать не хотели. Но то, что госпожа Хейли достаточно нервно заявила, будто бы российская миссия отвергала многие дни ее предложения встретиться и поговорить на эту тему, обсудить эти два проекта резолюции, — это ложь. И наверное, мы имеем новое явление в международных отношениях, когда есть не только фейковые новости, но и фейковая дипломатия. Это очень прискорбно", — заявил Лавров.

На заседании Совета Безопасности ООН 16 ноября Россия заблокировала американский проект резолюции о продлении мандата СМР. Документ получил поддержку 11 стран, против выступили Россия (постоянный член СБ ООН) и Боливия, а Китай и Египет воздержались.

Позже на голосование был вынесен российский проект резолюции по СМР, соавторами которого выступили Китай и Боливия. Документ получил четыре голоса в поддержку. Против голосовали США, Великобритания, Франция, Швеция, Украина, Италия и Уругвай. Еще четыре члена СБ — Эфиопия, Япония, Египет и Сенегал — воздержались. Таким образом документ не получил необходимого количества голосов.

Совместный механизм ООН-ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии 26 октября представил Совету Безопасности ООН доклад по инцидентам в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года и Умм-Хоше 15-16 сентября 2016 года. Эксперты СМР заключили, что в первом случае правительственными силами был применен зарин, во втором террористы ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ) использовали иприт.

Российская сторона убеждена, что доклад основан на сомнительных фактах, полученных "со стороны".