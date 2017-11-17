"На, кушай": депутат Рады предложил Саакашвили съесть галстук

Москва, 17 ноя — РИА Новости. Депутат Верховной рады Вадим Рабинович назвал экс-президента Грузии Михаила Саакашвили "страшным человеком" и предложил ему съесть галстук. Инцидент произошел в эфире телеканала NewsOne.
В ходе перепалки Рабинович, возмущенный постоянными попытками перебить его, достал специально заготовленный красный галстук и протянул экс-президенту Грузии со словами "На, кушай".
"Дайте ему галстук, я не могу больше", — добавил депутат, обратившись к ведущему.
Галстук Саакашвили стал предметом шуток и анекдотов после того, как в 2008 году телерадиокорпорация BBC показала кадры, на которых президент Грузии жует этот предмет гардероба.
В 2015-2016 годах бывший президент Грузии занимал пост губернатора Одессы, но подал в отставку, объяснив это нежеланием украинских властей бороться с коррупцией. В июле Миграционная служба Украины сообщила, что президент Петр Порошенко лишил его украинского гражданства.