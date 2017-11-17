Предполагаемый террорист улетел из Германии с браслетом слежения на ноге

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Предполагаемый террорист из Сирии, за которым власти Германии установили слежение при помощи электронного браслета с чипом, смог беспрепятственно сесть в самолет и улететь из страны, пишет журнал Spiegel.

Инцидент произошел в октябре. Чиновники подняли тревогу, только когда выяснилось, что сигналы с браслета слежения, прикрепленного к ноге Хуссейна З., не поступают уже в течение часа. Последний сигнал был зафиксирован в аэропорту Гамбурга. Подозреваемый не мог снять устройство с ноги, иначе бы системы слежения сообщили об этом. Также предполагалось, что службы безопасности аэропорта не пропустят на борт человека с браслетом на ноге.

Тем не менее спустя девять часов новый сигнал с электронного браслета показал, что мужчина улетел за две тысячи километров от Гамбурга. Путешествие он совершил на самолете неназванного британского лоукостера. В системах баварской полиции Хуссейн З. был помечен как человек, представляющий высокий риск.

Мужчина приехал в Германию в 2015 году. С тех пор он не раз попадал в поле зрения полиции баварского Вюрцбурга, среди совершенных им правонарушений были и преступления, связанные с насилием. В июле правоохранительные органы получили данные о том, что мужчина возглавлял исламистские группировки в Сирии, однако достаточных для ареста доказательств найдено не было.

После инцидента с угрозами совершить суицид в августе Хуссейн З. провел два месяца в предварительном заключении, а позже получил браслет. Вместе с ним он уехал из Баварии в Гамбург к матери и сестре, а через несколько дней после этого улетел с ним в Афины.

Позже мужчина все же связался с властями Германии и сообщил им, что намеревался через Грецию попасть в Турцию, чтобы забрать своего больного сына из госпиталя на турецко-сирийской границе и привезти с собой обратно в ФРГ. Выяснилось, что полиция Вюрцбурга не стала предупреждать пограничников о каких-либо подобных рисках заранее, а те не имели оснований не пускать мужчину с браслетом слежения на ноге на борт самолета, поскольку такой браслет не считается опасным предметом.

Где сейчас находится мужчина — неизвестно. Его браслет больше не работает.

По данным журнала, в настоящий момент 96 человек по всей стране носят браслеты с чипами. Слежение за ними осуществляют сотрудники "Совместного органа электронного надзора" (GÜL). Ранее такие браслеты надевали на лиц, совершивших преступление с применением насилия и уже отбывших свое наказание. После ряда террористических атак власти решили применить это средство, чтобы контролировать потенциальных террористов.