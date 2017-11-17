РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Предполагаемый террорист улетел из Германии с браслетом слежения на ноге

15:1617.11.2017
13192
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПолицейский в Гамбурге. Архивное фотоПолицейский в Гамбурге. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Предполагаемый террорист из Сирии, за которым власти Германии установили слежение при помощи электронного браслета с чипом, смог беспрепятственно сесть в самолет и улететь из страны, пишет журнал Spiegel.

Место наезда грузовика на людей в Нью-Йорке. 31 октября 2017
© AP Photo
Глава МВД ФРГ заявил, что Запад находится в центре внимания террористов
Инцидент произошел в октябре. Чиновники подняли тревогу, только когда выяснилось, что сигналы с браслета слежения, прикрепленного к ноге Хуссейна З., не поступают уже в течение часа. Последний сигнал был зафиксирован в аэропорту Гамбурга. Подозреваемый не мог снять устройство с ноги, иначе бы системы слежения сообщили об этом. Также предполагалось, что службы безопасности аэропорта не пропустят на борт человека с браслетом на ноге.

Тем не менее спустя девять часов новый сигнал с электронного браслета показал, что мужчина улетел за две тысячи километров от Гамбурга. Путешествие он совершил на самолете неназванного британского лоукостера. В системах баварской полиции Хуссейн З. был помечен как человек, представляющий высокий риск.

Мужчина приехал в Германию в 2015 году. С тех пор он не раз попадал в поле зрения полиции баварского Вюрцбурга, среди совершенных им правонарушений были и преступления, связанные с насилием. В июле правоохранительные органы получили данные о том, что мужчина возглавлял исламистские группировки в Сирии, однако достаточных для ареста доказательств найдено не было.

После инцидента с угрозами совершить суицид в августе Хуссейн З. провел два месяца в предварительном заключении, а позже получил браслет. Вместе с ним он уехал из Баварии в Гамбург к матери и сестре, а через несколько дней после этого улетел с ним в Афины.

Полицейские. Архивное фото
© AP Photo / Boris Roessler
В ФРГ информатор полиции подстрекал к терактам, сообщили СМИ
Позже мужчина все же связался с властями Германии и сообщил им, что намеревался через Грецию попасть в Турцию, чтобы забрать своего больного сына из госпиталя на турецко-сирийской границе и привезти с собой обратно в ФРГ. Выяснилось, что полиция Вюрцбурга не стала предупреждать пограничников о каких-либо подобных рисках заранее, а те не имели оснований не пускать мужчину с браслетом слежения на ноге на борт самолета, поскольку такой браслет не считается опасным предметом.

Где сейчас находится мужчина — неизвестно. Его браслет больше не работает.

По данным журнала, в настоящий момент 96 человек по всей стране носят браслеты с чипами. Слежение за ними осуществляют сотрудники "Совместного органа электронного надзора" (GÜL). Ранее такие браслеты надевали на лиц, совершивших преступление с применением насилия и уже отбывших свое наказание. После ряда террористических атак власти решили применить это средство, чтобы контролировать потенциальных террористов.

Терроризм XXI веке
Терроризм в XXI веке
Комментировать
В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
orpalex
Неправильный браслет( Неа... Надо туда кусочек тротила вставлять. потерялся сигнал, хлоп и лапки нет...Будут круглыми сутками у антенн торчать и ничего не будут противозаконного делать.
16:02
17.11.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена