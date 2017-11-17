Предполагаемый террорист улетел из Германии с браслетом слежения на ноге

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Предполагаемый террорист из Сирии, за которым власти Германии установили слежение при помощи электронного браслета с чипом, смог беспрепятственно сесть в самолет и улететь из страны, пишет журнал Spiegel.
Тем не менее спустя девять часов новый сигнал с электронного браслета показал, что мужчина улетел за две тысячи километров от Гамбурга. Путешествие он совершил на самолете неназванного британского лоукостера. В системах баварской полиции Хуссейн З. был помечен как человек, представляющий высокий риск.
Мужчина приехал в Германию в 2015 году. С тех пор он не раз попадал в поле зрения полиции баварского Вюрцбурга, среди совершенных им правонарушений были и преступления, связанные с насилием. В июле правоохранительные органы получили данные о том, что мужчина возглавлял исламистские группировки в Сирии, однако достаточных для ареста доказательств найдено не было.
После инцидента с угрозами совершить суицид в августе Хуссейн З. провел два месяца в предварительном заключении, а позже получил браслет. Вместе с ним он уехал из Баварии в Гамбург к матери и сестре, а через несколько дней после этого улетел с ним в Афины.
Где сейчас находится мужчина — неизвестно. Его браслет больше не работает.
По данным журнала, в настоящий момент 96 человек по всей стране носят браслеты с чипами. Слежение за ними осуществляют сотрудники "Совместного органа электронного надзора" (GÜL). Ранее такие браслеты надевали на лиц, совершивших преступление с применением насилия и уже отбывших свое наказание. После ряда террористических атак власти решили применить это средство, чтобы контролировать потенциальных террористов.