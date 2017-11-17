Падающий метеор перепугал жителей Лапландии

ХЕЛЬСИНКИ, 17 ноя — РИА Новости. Аварийные службы финской Лапландии в ночь на пятницу зарегистрировали множество звонков испуганных жителей, люди рассказывали о падающем с неба огненном объекте и решили, что это может быть самолёт, однако никаких ЧП зарегистрировано не было, а объект оказался, по предварительным данным, метеором, сообщают финские СМИ.
О данном явлении сообщили жители самых северных населенных пунктов Финляндии, расположенных рядом с норвежской границей, — Утсйоки, Каригасниеми, Инари, уточняют СМИ.
В данный момент в финской прессе широко обсуждается вопрос о том, что же это было: падающее небесное тело или отслуживший свой срок космический аппарат. Жителей региона просят высылать фотографии и делиться своими впечатлениями от увиденного.
Very bright and loud meteorite explosion spotted in Lappland Finland today Nov 16 #Meteorite #Meteoriitti #Lappland #Finland #Space #Nasa #Nature #Usa #Cnn pic.twitter.com/zIzpeNaNOX— Finscope (@Finscope) 16 ноября 2017 г.