Падающий метеор перепугал жителей Лапландии

ХЕЛЬСИНКИ, 17 ноя — РИА Новости. Аварийные службы финской Лапландии в ночь на пятницу зарегистрировали множество звонков испуганных жителей, люди рассказывали о падающем с неба огненном объекте и решили, что это может быть самолёт, однако никаких ЧП зарегистрировано не было, а объект оказался, по предварительным данным, метеором, сообщают финские СМИ.

"Согласно наблюдениям, после возникшей вспышки на небе раздался громкий шум, жители домов ощутили землетрясение", — рассказал финским журналистам пожарный Центра по чрезвычайным ситуациям населенного пункта Инари Маури Саниола (Mauri Saniola).

О данном явлении сообщили жители самых северных населенных пунктов Финляндии, расположенных рядом с норвежской границей, — Утсйоки, Каригасниеми, Инари, уточняют СМИ.

В данный момент в финской прессе широко обсуждается вопрос о том, что же это было: падающее небесное тело или отслуживший свой срок космический аппарат. Жителей региона просят высылать фотографии и делиться своими впечатлениями от увиденного.

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