Ведется кампания по запугиванию Ливана, заявили в МИД страны

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Глава МИД Ливана Джебран Басиль заявил, что в настоящее время ведётся кампания по запугиванию этой ближневосточной страны.

На встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым он отметил, что Бейрут "столкнулся с трудностями на пути выстраивания стабильности в регионе".

"Мы находились практически на пороге первого в истории нашей страны подписания контракта по освоению газовых месторождений на шельфе с участием российских компаний. И сейчас мы видим попытку свести ливанцев с этого позитивного пути. Сейчас ведётся кампания по запугиванию Ливана, построению препятствий на его пути под различными предлогами", — сказал Басиль.

Премьер-министр Ливана Саад Харири 4 ноября, находясь в Эр-Рияде, неожиданно объявил о своей отставке. В транслировавшейся саудовским каналом "Аль-Арабия" речи он обвинил шиитское движение "Хезболлах" и Иран в разжигании розни в Ливане и арабском мире и заявил о готовящемся на него покушении. Президент Ливана Мишель Аун потребовал от Саудовской Аравии объяснить, что до сих пор мешает премьеру вернуться в Ливан, и ждет, чтобы Харири обосновал свою отставку лично.

Лидер движения "Хезболлах" Хасан Насрулла ранее заявил, что причины отставки Харири нужно искать в Саудовской Аравии, а МИД Ирана назвал обвинения со стороны Харири безосновательными. Насрулла также сказал, что Эр-Рияд вынудил Харири подать в отставку и, возможно, удерживает его в Саудовской Аравии насильно.