Германия надеется на участие Лукашенко в саммите "Восточного партнерства"

МИНСК, 17 ноя – РИА Новости. Участие президента Белоруссии Александра Лукашенко в саммите инициативы ЕС "Восточное партнерство" в Брюсселе 24 ноября стало позитивным сигналом, заявил в пятницу в Минске федеральный министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль.

"Мы находимся в преддверии саммита "Восточного партнерства". Мы имеем большую надежду, что сам президент Белоруссии сможет приехать, это было бы хорошим сигналом", — сказал Габриэль журналистам.

Ранее чиновник внешнеполитической службы ЕС сообщил РИА Новости, что Евросоюз направил Лукашенко официальное приглашение принять участие в саммите. Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявляла РИА Новости в октябре, что вопрос об уровне представительства Минска на саммите инициативы ЕС пока обсуждается.

В ноябре министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей подтвердил, что белорусская делегация примет участие в саммите. По его словам, уровень участия будет определяться тем уровнем взаимодействия Минска с Европейским союзом, который существует в настоящее время.

Очередной саммит Восточного партнерства запланирован на 24 ноября. Программа является политической инициативой ЕС, которая направлена на сближение с Евросоюзом шести стран — Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины. Она предусматривает значительное повышение уровня политического взаимодействия, широкую интеграцию бывших советских республик в экономику ЕС и увеличение объемов предоставляемой им финансовой помощи. При этом участие в программе не предполагает перспективы членства в ЕС.