Деньги вперед: в Узбекистане вводят стопроцентную предоплату за воду

ТАШКЕНТ, 17 ноя – РИА Новости. В Узбекистане с 1 января 2018 года вводится стопроцентная предоплата за водоснабжение и водоотведение, сообщает Sputnik Узбекистан.

Соответствующий указ подписал президент Шавкат Мирзиёев.

Должников теперь могут полностью отключить от водоснабжения и водоотведения. При этом за повторное подключение придется заплатить от двух до десяти минимальных размеров заработной платы.

Это решение вызвано системными проблемами и недостатками, накопившимися в водопроводно-канализационном хозяйстве республики. Они привели к увеличению задолженности за услуги, снижению платежной дисциплины и к стагнации отрасли в целом.

В частности, водопровод, канализация и другие объекты водоснабжения республики эксплуатируются свыше 40 лет. Из-за их неудовлетворительного состояния потери воды достигают 40%, случаются перебои в поставках потребителям.

Контролировать поступление средств за воду теперь будут сотрудники Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре. Задолженности будут списываться с банковских счетов хозяйствующих субъектов или удерживаться из зарплаты физических лиц.

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