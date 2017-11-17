В ДНР заявили об артиллерии силовиков у линии соприкосновения в Донбассе

Ситуация в ДНР и ЛНР. Ноябрь 2017 (227)

ДОНЕЦК, 17 ноя — РИА Новости. Разведка самопровозглашенной Донецкой народной республики зафиксировала артиллерийские системы крупного калибра и комплекс ПВО украинских силовиков вблизи линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Командование ВСУ продолжает сосредоточение тяжелого вооружения вблизи линии боевого соприкосновения. В частности, нашей разведкой зафиксированы и переданы представителям ОБСЕ данные о местоположении 152-миллиметровой САУ "Акация" – три единицы, 122-миллиметровой САУ "Гвоздика" – восемь единиц, ЗРК "Оса" – одна единица", — сказал он.