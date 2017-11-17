В Молдавии продлили домашний арест сыну бывшего президента страны

КИШИНЕВ, 17 ноя – РИА Новости. Суд Кишинева на 30 дней продлил домашний арест бывшему депутату и сыну экс-президента страны Петра Лучинского Кириллу Лучинскому, сообщает Sputnik Молдова.

Экс-парламентарий проходит по делу об отмывании денег в особо крупном размере.

"Суд постановил удовлетворить ходатайство прокуроров о домашнем аресте Кирилла Лучинского на 30 дней. Срок отсчитывается с 21 ноября до 21 декабря", — заявила судья Елена Кожокарь.

Она добавила, что это решение может быть опротестовано в Апелляционной палате Кишинева в течение трех дней.

Лучинский после заседания суда заявил, что не согласен с решением.

Как пояснил прокурор Евгений Рурак, ходатайство о продлении домашнего ареста объясняется несколькими причинами: следователи опасаются, что подсудимый может попытаться скрыться или оказать давление на свидетелей.

Как считает следствие, экс-депутат, будучи управляющим коммерческими предприятиями, отмывал деньги через офшорные фирмы.

Его также подозревают в предоставлении недостоверной информации о своем имуществе, сокрытии причастности к владению фирмами и банковских нарушениях.

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