ВСУ более 300 раз за неделю нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 17 ноя — РИА Новости. Украинские силовики более 300 раз за минувшую неделю нарушили режим прекращения огня в Донбассе и выпустили почти 2,1 тысячи мин, снарядов и ракет РСЗО по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики, заявил в пятницу журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

"Всего за прошедшую неделю противник 313 раз нарушил режим прекращения огня и применил по территории республики 2019 артиллерийских, танковых снарядов и мин калибром 120 и 82 миллиметра, а также 80 снарядов из РСЗО БМ-21 "Град"", — сказал он.

Басурин добавил, что обстрелам подверглись районы 25 населенных пунктов ДНР.