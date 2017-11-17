Турция отозвала 40 военных с учений НАТО в Норвегии из-за скандала с фото

АНКАРА, 17 ноя – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара решила отозвать 40 своих военнослужащих с учений НАТО в Норвегии после того, как там был установлен стенд с фотографиями "противников", среди которых оказались основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк и нынешний турецкий лидер.

"Они поставили стенд с портретами "врагов", на них изображены Ататюрк и я. Узнав об этом, глава генштаба Турции сообщил нам о случившемся и сказал, что принял решение об отзыве 40 турецких солдат, участвующих в учениях НАТО. Руководство Турции поддержало это решение", — сказал Эрдоган, выступая в Анкаре перед главами региональных отделений правящей Партии справедливости и развития.

Он добавил, что Анкара не пересмотрит свое решение даже в том случае, если этот стенд уберут.