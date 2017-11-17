Крымские татары готовы рассказать ООН о соблюдении своих прав

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя — РИА Новости. Крымские татары готовы отправиться на площадку ООН, чтобы донести до мировой общественности реальную обстановку на полуострове, заявил член совета при президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям, глава крымско-татарской организации "Инкишаф" Эскендер Билялов.

Украинский проект резолюции о ситуации в области прав человека в Крыму внесли на Генассамблею ООН. Документ, который предъявляет российской стороне ряд рекомендаций, был принят 14 ноября Третьим комитетом ГА ООН по социальным, гуманитарным и культурным вопросам. Ожидается, что проект резолюции рассмотрят на пленарном заседании текущей 72-й сессии Генассамблеи.

"Я готов поехать и на площадку ООН и куда угодно и говорить правду о том, что происходит в Крыму", — сказал Билялов в ходе видеомоста в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

При этом он предложил организовать серию международных телемостов, на которых представители крымских народов могли бы донести до международного сообщества правду о реальной обстановке на полуострове и созданных для развития народов условиях.

Документ "Положение в области прав человека в автономной республике Крым и городе Севастополе" был подготовлен Украиной, его соавторами выступили около 40 стран, в том числе Великобритания, Германия, Латвия, Литва, Польша, США, Финляндия, Франция и Эстония. Он "осуждает нарушения, ущемления прав человека и дискриминационные меры в отношении жителей временно оккупированного Крыма". Проект резолюции получил поддержку 71 государства, 25 стран выступили против, еще 77 воздержались.

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