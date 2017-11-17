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Переворот в Зимбабве: жители Хараре спокойно ждут итогов "путча"

13:0717.11.2017
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© РИА Новости / Арсен СулеймановПерейти в фотобанкЖизнь в столице Зимбабве ХарареЖизнь в столице Зимбабве Хараре
© РИА Новости / Арсен Сулейманов
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ХАРАРЕ, 17 ноя — РИА Новости. Жизнь в столице Зимбабве Хараре, несмотря на тревожные новости о военном перевороте, в результате которого под домашним арестом оказался действующий глава государства Роберт Мугабе, течет своим чередом. За исключением редких военных патрулей и броневиков на улицах, а также "блокированных" улиц близ государственных учреждений.

Опрошенные корреспондентом РИА Новости местные жители, пусть и не без опаски, оглядываясь, говорят, что в целом надеются на благоприятный исход, но при этом относятся к текущим событиям с некоей долей равнодушия.

© РИА Новости / Арсен СулеймановПерейти в фотобанкСтолица Зимбабве Хараре
© РИА Новости / Арсен Сулейманов
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Столица Зимбабве Хараре

О ситуации в стране только шепотом

Президент Зимбабве 93-летний Роберт Мугабе и его супруга Грейс Мугабе. Архивное фото
© AP Photo / Tsvangirayi Mukwazhi
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В целом дружелюбные и приветливые жители Хараре не боятся общаться с иностранцами, однако, узнав, что с ними о ситуации в стране хочет поговорить журналист, к тому же и под запись, испуганно оглядываются и полушепотом говорят, что им не нужны проблемы с властями.

Так, сотрудница частной клиники, представившаяся Глорией, перед тем, как высказать свое мнение, пыталась переложить бремя общения с журналистом на любого другого прохожего, однако, поняв, что это вряд ли приведет к успеху, согласилась пообщаться.

По ее мнению, изменения в стране назрели давно, так как нет никакого поступательного развития. "Знаешь, я не совсем тот человек, с которым стоит говорить о политике, но раз уж тебе интересно, то я считаю, что изменения назрели. Власть сконцентрирована в руках узкого круга людей, к тому же Мугабе уже 93 года, он стар. Я не хочу сказать, что он плохой человек, но нужен кто-то более современный", — сказала Глория.

Морган Цвангираи. Архивное фото
© AP Photo
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При этом, отвечая на вопрос о том, как она относится к личности бывшего вице-президента Эммерсона Мнангагвы, который вернулся в Хараре, по некоторым данным, чтобы возглавить правительство, Глория показала большой палец и улыбнулась.

Сотрудник полиции, с которым удалось пообщаться у входа в полицейское управление, приветливо выговорил "добро пожаловать в Зимбабве!" и спросил, чем может быть обязан. Однако узнав, что интересует политическая ситуация в стране, как воды в рот набрал и лишь жестами демонстрировал, что мне необходимо идти дальше.

Вода как ключ к диалогу 

Военные на дороге недалеко от Хараре, Зимбабве. 14 ноября 2017
© REUTERS / Philimon Bulawayo
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Один из грозных военнослужащих, патрулирующих улицу, смотря исподлобья подозвал меня к себе. Я подошел, уже приготовившись предоставить документы для проверки. Однако документы его не интересовали — начав разговор с целей визита в страну, он перешел к более насущным темам.

"Откуда приехали? Из России?! " — удивился военный, отказавшийся представиться.

Небрежно держа автомат одной рукой, оглядываясь по сторонам, он перешел к делу: "А деньги есть?". Получив отрицательный ответ, он было потерял интерес к общению, но потом с надеждой в красных глазах, обдав перегаром, спросил: "А попить?".

Военная техника в столице Зимбабве Хараре. 16 ноября 2017
© REUTERS / Philimon Bulawayo
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В итоге в обмен на бутылку воды, пока его сослуживец на броневике смотрел в другую сторону, он согласился ответить на один вопрос.

"Нам нельзя ни с кем говорить. Мы тут просто делаем свою работу. А вообще, мне все равно. Все, иди", — на этом краткое интервью закончилось, однако даже такая короткая беседа позволила понять, что политические игры — удел элиты, правящей верхушки, простых людей интересуют простые вопросы.

Business as usual

Игнасиус Чомбо. Архивное фото
© AFP 2017 / Jekesai Njikizana
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В этой мысли корреспондент РИА Новости утвердился после беседы со студентом по имени Родни, который ожидал свой черед в одной из многочисленных очередей к банкоматам.

"Я вообще не интересуюсь тем, что они там делают. Это их разборки. Бизнес", — сказал собеседник агентства.

На вопрос, не образовались ли очереди к банкоматам в связи с ситуацией вокруг президента, Родни ответил: "Нет, тут всегда так".

Тишь да гладь

За исключением небольшого числа военнослужащих в центре города, ничто в Хараре не говорит о перевороте. На улице близ одного из правительственных зданий выставлены знаки, что проход и проезд закрыты, однако автолюбителей это не смущает — они свободно проезжают по "закрытым" улицам. Столь же равнодушно на это смотрят и военные, не обращая на машины никакого внимания.

© РИА Новости / Арсен СулеймановПерейти в фотобанкЖизнь в столице Зимбабве Хараре
© РИА Новости / Арсен Сулейманов
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Жизнь в столице Зимбабве Хараре
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