Лавров назвал обвинения во вмешательстве в выборы в Мексике спекуляцией

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Москва называет спекуляцией заявления о вмешательстве России в мексиканские президентские выборы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я не знаком с публикациями в мексиканской прессе, но слышу, что такие слухи распускаются. Я даже догадываюсь, откуда ноги растут. В данном случае могу только подтвердить, что это полностью является спекуляцией, не имеющей под собой никакие основания и преследующей целью внести какие-то раздражения в российско-мексиканские отношения, особенно в период, когда они развиваются поступательно и интенсивно", — сказал он по итогам переговоров с главой МИД Мексики Луисом Видегараем.

По словам Лаврова, Россия знает, где "источник всех этих веяний". "Это Соединенные Штаты, которые принимают абсолютно неприемлемые, недопустимые меры в отношении средств массовой информации, прежде всего, против RT. У меня это вызывает глубокое сожаление. Отвечать мы должны, но будем это делать взвешенно и исключительно зеркально, как сказал президент Путин", — отметил глава МИД РФ.

Он также сообщил, что "средства массовой информации России не занимаются вмешательством во внутренние дела других государств, и никакого отношения к тому, как будут организованы мексиканские президентские выборы, мы не имеем".