Премьер Украины назвал шантажом заявление об автономии этнических венгров

КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости. Глава украинского правительства Владимир Гройсман, комментируя заявление вице-премьера Венгрии о праве зарубежных венгров на автономию и гражданство, заявил, что Украина никому не позволит разговорить с собой в "тоне шантажа".

Интернет-издание "Украинская правда" в пятницу написало: вице-премьер Венгрии Жолт Шемьен заявил, что этнические венгры за рубежом имеют право на автономию и венгерское гражданство. По его словам, "венгерское гражданство для закарпатцев — это не только эмоциональный вопрос, но и экзистенциальный, поскольку позволяет свободно передвигаться по миру". Венгерское меньшинство проживает в основном в Закарпатской области Украины.

"Мы толерантное демократическое государство, мы полностью поддерживаем и обеспечиваем права национальных меньшинств. Но нужно помнить, что это Украина, наш родной язык — украинский. и он требует уважения абсолютно всех граждан Украины. Мы никому не позволим, как большая европейская 45-миллиона страна, разговаривать с нами в тоне шантажа", — сказал Гройсман в ходе "Часа вопросов к правительству" в пятницу.

Закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств, вступил в силу 28 сентября, он будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева. Ранее премьер Венгрии Петер Сиярто заявил, что Будапешт инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с ЕС из-за этого документа.