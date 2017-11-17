Кабмин одобрил договор об обеспечении лекарствами живущих в Абхазии россиян

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Правительство России одобрило проект федерального закона о ратификации соглашения между РФ и Абхазией о сотрудничестве в области обеспечения лекарствами и медицинскими изделиями отдельных категорий россиян, постоянно проживающих в республике, сообщается в перечне решений, опубликованном на сайте кабмина.

Сообщается, что соглашение было подписано 22 июня 2017 года в Москве. Документ направлен на обеспечение прав россиян, постоянно проживающих в Абхазии и имеющих право на предоставление при амбулаторном лечении лекарств и медицинских изделий по рецептам.

"Одобрить проект федерального закона… и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в перечне.