Блокада Йемена может привести к вспышке холеры, заявили в МККК

ЖЕНЕВА, 17 ноя — РИА Новости, Елизавета Исакова. Блокада Йемена коалицией во главе с Саудовской Аравией может способствовать новой вспышке холеры у миллиона человек, заявили в пятницу в Международном комитете Красного Креста (МККК).

"В Ходейде, Сааде и Таизе водопровод и канализация перестали работать из-за отсутствия топлива. В результате, почти миллион человек сегодня остался без чистой воды и канализации в плотно населенных городах, и это в стране, которая медленно справляется с последствиями самой страшной эпидемии холеры в новейшей истории", — приводит пресс-служба МККК слова главы делегации комитета в Йемене Александра Фета.

В МККК предупреждают, что если ввоз жизненно важных товаров не возобновится немедленно, "через две недели в таком же положении окажутся и другие крупные города, включая Сану".

По данным организации, несмотря на то, что недавно возобновили работу морской порт и аэропорт Адена, поставляемая через них гуманитарная помощь не доходит до большинства крупнейших городов, таких как Сана и Таиз. Заканчиваются медикаменты, продовольствие и топливо, которое также используется для генераторов в больницах. Все это может привести к полному краху системы здравоохранения страны, считают в МККК.

МККК вновь потребовал незамедлительно разрешить поставки жизненно необходимых товаров в Йемен и открыть аэропорт Саны для рейсов с гуманитарным грузом.

Неделю назад арабская коалиция, участвующая в йеменской гражданской войне на стороне властей, объявила о закрытии всех наземных, воздушных и морских гаваней в Йемене после запуска йеменскими повстанцами-хуситами баллистической ракеты в сторону Эр-Рияда. 13 ноября постпредство Саудовской Аравии при ООН заявило, что коалиция в течение суток откроет ряд портов для доставки гуманитарной помощи.