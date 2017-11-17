В Брюсселе будут контролировать соцсети для предотвращения беспорядков

БРЮССЕЛЬ, 17 ноя — РИА Новости, Александр Шишло. Полиция Брюсселя решила контролировать социальные сети для выявления готовящихся сборищ молодежи, которые могут представлять потенциальный риск в плане перерастания в беспорядки, сообщили в пятницу РИА Новости в пресс-службе столичной мэрии.

"Полиция теперь будет изучать социальные сети с целью выявления молодежных сборищ, которые могут представлять потенциальную угрозу для общественного порядка", — сказал собеседник агентства.

В среду в Брюсселе произошли столкновения молодежи с полицейскими. Несколько сотен человек собрались в центре города по приглашению французского сетевого юмориста и рэпера Vargasss 92, который особенно популярен в Бельгии среди молодежи. Ситуация обострилась после того, как стражи порядка попытались подойти к исполнителю. В результате беспорядков был поврежден автомобиль и выбиты стекла библиотеки Muntpunt. Полиция произвела административные задержания более 30 человек, включая рэпера Vargasss 92, которые затем были отпущены.

Ранее в субботу, 11 ноября, около 300 болельщиков сборной Марокко по футболу, празднуя выход команды на чемпионат мира 2018 года в России, устроили беспорядки в Брюсселе. В Абиджане сборная Марокко со счетом 2:0 победила команду Кот-д'Ивуара в матче отборочного турнира в зоне Африканской конфедерации футбола и квалифицировалась на чемпионат мира, который пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Сразу после того, как марокканская команда обеспечила себе путевку на мировое первенство, где сыграет впервые с 1998 года, ее поклонники устроили беспорядки в центре Брюсселя, вступив в столкновения с полицией. В результате пострадали около 20 полицейских, которых участники беспорядков забрасывали камнями. Был сожжен как минимум один автомобиль, разбиты витрины и разграблены несколько торговых точек. Полиция применила водометы против участников бесчинств, которые скрывали свои лица. Полицейские ведут поиск участников беспорядков.