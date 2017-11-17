Мурадов назвал пасквилем украинский проект резолюции по Крыму в ООН

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Украинский проект резолюции о ситуации с правами человека в Крыму, внесенный на Генассамблею ООН, не является мнением мирового сообщества, это позиция ряда западных стран, которые используют Украину в качестве антироссийского инструмента, считает заместитель председателя совета министров Крыма – постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов.

Украинский проект резолюции о ситуации в области прав человека в Крыму внесли на Генассамблею ООН. Документ, который предъявляет российской стороне ряд рекомендаций, был принят 14 ноября Третьим комитетом ГА ООН по социальным, гуманитарным и культурным вопросам. Ожидается, что проект резолюции рассмотрят на пленарном заседании текущей 72-й сессии Генассамблеи.

"Это еще не резолюция, это проект некоего документа, хотя мне, конечно, не хочется называть этот пасквиль документом, потому что он весь пронизан, как и предыдущие бумаги такого рода, лживыми утверждениями, составленными на основе домыслов, которые сфабрикованы нынешними киевскими властями", — сказал Мурадов в ходе видеомоста в МИА "Россия сегодня".

По его словам, нужно четко понимать, что это не позиция мирового сообщества и общественного мнения в мире. "Это позиция группы западных государств — стран-членов ЕС и НАТО и их сателлитов, которая фабрикуется таким образом, чтобы использовать Украину в качестве антироссийской платформы, некоего антироссийского инструмента в своей международной политике против России", — сказал Мурадов.

Он также отметил, что в проекте резолюции нет ничего нового: в нем говорится о том, что якобы Россия оккупировала Крым, что якобы совершена аннексия, это повторяется из года в год.

"Никаких конкретных последствий это не несет, даже если эта бумага будет принята на Генассамблее ООН", — подчеркнул Мурадов.