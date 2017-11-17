Джонсон пообещал не допустить прекращения расследования химатак в Сирии

ЛОНДОН, 17 ноя — РИА Новости, Мария Табак. Глава МИД Великобритании Борис Джонсон назвал "ужасающим" тот факт, что из-за вето России в СБ ООН работа миссии ООН-ОЗХЛ по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР) прекратится, и пообещал не допустить прекращения работы по расследованию химатак.

На заседании СБ ООН 16 ноября Россия заблокировала американский проект резолюции о продлении мандата СМР, а российский проект не получил необходимого количества голосов.

"Это ужасающе, что работа миссии была прекращена. Нам по-прежнему нужные независимые и беспристрастные экспертные расследования химических атак в Сирии", — говорится в заявлении Джонсона.

"Великобритания не допустит, чтобы прекращение работы миссии положило конец работе с международными партнерами по идентификации и привлечению к ответу виновных в применении химического оружия", — подчеркнул Джонсон.

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