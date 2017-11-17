Депутат Госдумы заявил, что США не ведут реальную борьбу с ИГ*

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. У Вашингтона нет оснований говорить о скором разгроме "халифата" террористической группировки ИГ* в Сирии, поскольку западная коалиция, возглавляемая США, не ведет реальную борьбу с международным терроризмом, заявил первый зампред комитета ГД РФ по обороне Андрей Красов.

"Заявления США о том, что к концу года "халифат" прекратит свое существование, имели бы под собой веские основания, если бы западная коалиция, возглавляемая США, действительно вела реальную борьбу с международным терроризмом. Но на деле получается совсем по-другому", — заявил Красов РИА Новости.

Ранее советник госсекретаря, директор по политическому планированию в госдепартаменте США Брайан Хук заявил, что США рассчитывают, что самопровозглашенный "халифат" ИГ* прекратит существование до конца 2017 года.

По словам депутата, коалиция во главе с США "сначала не может разобраться, кто террористы, затем и вовсе переходит к снабжению (их) боеприпасами, то есть ведет свою геополитическую игру на Ближнем Востоке".

"В отличие от РФ, которая приглашена была законным правительством Сирии. Мы ведем реальную борьбу с терроризмом вместе с коллегами из САР, Ирана, Турции… И вот мы уже можем сказать, что, действительно, близок тот час, когда многострадальная земля САР будет очищена от последнего террориста", — добавил он.

* Запрещенная в России террористическая организация