В МИД Армении назвали возможные даты переговоров с Азербайджаном в Вене

ЕРЕВАН, 17 ноя – РИА Новости. Глава МИД Армении Эдвард Налбандян заявил в пятницу, что его встреча с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым может пройти в Вене 6, 7 или 8 декабря.

"Будет организована встреча между главами МИД Армении и Азербайджана в рамках заседания СМИД ОБСЕ в Вене. Эта встреча, возможно, пройдет 6, 7 или 8 декабря. Точная дата не установлена, но согласие на эту встречу дали обе стороны", — сказал Налбандян на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Бразилии Алоизиу Нунес Феррейрой.

При этом, по его словам, сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта призывают стороны "воздерживаться от деструктивных максималистских подходов, подтвердить обязательства по исключительно мирному решению проблемы, соблюдать режим прекращения огня, уважать достигнутые прежде договоренности".

Ранее официальный представитель азербайджанского внешнеполитического ведомства Хикмет Гаджиев сообщил, что встреча глав МИД Азербайджана и Армении по урегулированию карабахского конфликта может состояться в Вене 7-8 декабря.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

Переговоры по мирному урегулированию конфликта ведутся в рамках Минской группы ОБСЕ с 1992 года. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.