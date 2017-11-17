Солисту группы Kiss навсегда запретили появляться на Fox News, сообщили СМИ

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Телеканал Fox News запретил солисту группы Kiss Джину Симмонсу появляться на телеканале после его непристойных и грубых выходок, сообщает издание Daily beast.

По данным издания, 15 ноября Симмонс приехал в офис телеканала, чтобы дать интервью о своей новой книге. Там он без приглашения ворвался на собрание персонала.

"Эй, цыпочки, засудите меня!" — крикнул музыкант, распахнув рубашку. Затем он начал рассказывать непристойные анекдоты о Майкле Джексоне, а после ударил двоих сотрудников по голове своей книгой. При этом он высмеял их интеллект, сравнив его со звуком от удара.

Как сообщает издание, музыканту навсегда запретили появляться в здании телеканала, а также в программах Fox News и Fox Business Network.

Сам Симмонс еще не прокомментировал произошедшее.