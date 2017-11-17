В Ираке началась операция против последнего оплота ИГ* в стране

Ситуация на границе Ирака и Сирии. Архивное фото

Ситуация на границе Ирака и Сирии. Архивное фото

МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Командование совместных операций объявило о начале операции по освобождению от террористов ИГ* округа Рава на западе иракской провинции Анбар.

Третьего ноября силы ополчения Хашд Аш-Шааби и армейские подразделения взяли под контроль административный округ Эль-Каим, расположенный рядом с Равой.

Иракский премьер Хайдер аль-Абади называл города Эль-Каим и Рава последними оплотами террористов в стране. Они находятся недалеко от границы с Сирией.

В октябре армия освободила города Эль-Хавиджа в провинции Киркук. Он был главным штабом ИГ* в стране после освобождения Мосула.

По оценкам международной коалиции во главе с США, террористы потеряли 95 процентов территории, которую они контролировали в Сирии и Ираке.

*Террористическая организация, запрещенная в России