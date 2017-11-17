Правящая партия Зимбабве может объявить импичмент президенту, сообщили СМИ

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Лидеры правящей партии Зимбабве ZANU PF в пятницу проведут встречу, чтобы разработать проект резолюции об отставке президента страны Роберта Мугабе, передает агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленный источник в партии.

Представитель партии также сообщил, что если Мугабе откажется уйти в отставку, во вторник ему будет объявлен импичмент. "Пути назад нет. Если он займет непреклонную позицию, мы примем меры, чтобы отправить его в отставку в воскресенье. Когда это будет сделано, импичмент будет объявлен во вторник", — приводит агентство слова представителя партии.

Военные взяли под контроль телецентр в столице Зимбабве Хараре и резиденцию президента Роберта Мугабе. На улицах города появилась бронетехника. Мугабе в телефонной беседе со своим коллегой из ЮАР Джейкобом Зумой подтвердил, что военные удерживают его под домашним арестом. Сообщалось, что супруга и вероятный преемник президента Грейс Мугабе бежала из страны, а уволенный вице-президент Эммерсон Мнангагва вернулся в столицу, чтобы возглавить правительство.