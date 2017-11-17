Глава МВД Украины Аваков не будет баллотироваться в президенты

КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не будет баллотироваться на пост президента страны на следующих выборах.

"Не буду. Но я буду определяться, кого поддерживать", — сказал Аваков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Его слова приводит сайт Телевизионной службы новостей (ТСН) украинского телеканала "1+1".

По словам министра, политизация силовых органов — это преступление. "Каждый, кто хочет построить себе карьеру на уголовных делах, прокурорской деятельности или на "красивой позе" — преступник. И люди должны в этом разбираться", — заявил он.

В минувшую субботу лидер партии "Народный фронт", экс-премьер Украины Арсений Яценюк заявил, что его партия намерена участвовать в президентских и парламентских выборах на Украине в 2019 году, однако конкретных фамилий претендентов не привел. Позже его однопартиец, секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что не имеет президентских амбиций.

Ранее о намерении баллотироваться в президенты заявили экс-премьер Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и глава Социалистической партии Украины, бывший советник главы МВД Илья Кива. Летом депутат Рады Надежда Савченко, ранее осужденная в России по делу об убийстве российских журналистов в Донбассе и помилованная указом президента РФ, заявила, что будет баллотироваться на выборах президента Украины.

Очередные президентские и парламентские выборы пройдут на Украине в 2019 году.