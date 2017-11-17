В Зимбабве военные задержали нескольких человек из окружения президента

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Военные Зимбабве в пятницу утром заявили, что достигли значительного прогресса в операции, направленной против преступников из окружения президента страны Роберта Мугабе, и задержали несколько человек, сообщает газета Herald.

По данным издания, военные также заявили, что некоторые из преступников все еще находятся на свободе.

Также в заявлении говорится, что военные ведут переговоры с Мугабе по поводу дальнейших действий и, как только это будет возможно, проинформируют население о результатах.

Они добавили, что несколько человек были задержаны. Военные взяли под контроль телецентр в столице Зимбабве Хараре и резиденцию президента Роберта Мугабе. На улицах города появилась бронетехника. Мугабе в телефонной беседе со своим коллегой из ЮАР Джейкобом Зумой подтвердил, что военные удерживают его под домашним арестом. Сообщалось, что его супруга и вероятный преемник Грейс Мугабе бежала из страны, а уволенный вице-президент Эммерсон Мнангагва вернулся в столицу, чтобы возглавить правительство.