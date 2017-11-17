Силовики выпустили по ДНР более 200 мин и снарядов за сутки, заявили в СЦКК

ДОНЕЦК, 17 ноя — РИА Новости. Украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики более 200 мин и снарядов за минувшие сутки, заявили журналистам в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Ранее в оперативном командовании ДНР сообщили, что силовики почти 40 раз за сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе.

"Донецкое направление: гаубицы калибром 152 миллиметра применялись один раз, выпущен один снаряд, минометы (калибром) 120 миллиметров — 11 раз, выпущена 41 мина, 82 миллиметра — 11 раз, выпущена 51 мина", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, на горловском и мариупольском направлениях украинские силовики выпустили десять артснарядов и почти 100 мин. Также они вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия, добавили в ведомстве.

"Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 817 единиц", — заявил представитель ДНР в СЦКК.

В представительстве также сообщили, что за сутки в ДНР повреждения получили три дома. "В результате обстрелов получили повреждения дом и гараж, а также два легковых автомобиля в Куйбышевском районе Донецка по улице Корабельная. В Петровском районе Донецка поврежден дом, уничтожена летняя кухня", — сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, также поврежден газопровод и частный дом на окраине донецкой Горловки.

Ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщали, что вечером в четверг из-за обстрела пять сел на юге республики остались без электроснабжения.

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