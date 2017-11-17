В Парме скончался бывший главарь "Коза ностра" Тото Риина

РИМ, 17 ноя – РИА Новости, Сергей Старцев. Кровавый главарь "Коза ностра" Тото Риина, отбывавший пожизненное заключение в тюрьме строгого режима североитальянского города Парма, скончался в ночь на пятницу в местной больнице в возрасте 87 лет, сообщило государственное телевидение Италии Rai.

Как стало известно журналистам из источников в правоохранительных органах Италии, в последние дни бывший "крестный отец" сицилийской мафии находился в состоянии медикаментозной комы. В четверг, когда Риине исполнилось 87 лет, по личному распоряжению министра юстиции Италии Андреа Орландо ближайшим родственникам преступника разрешили попрощаться с ним. В спецотделении пармской клинической больницы, где Риина находился после проведения двух серьезных хирургических операций, побывали его супруга Нинетта Багарелла, две дочери и младший сын Сальваторе, недавно вышедший из тюрьмы после восьмилетнего срока. Старший сын Джованни не смог проститься с отцом, поскольку сам отбывает пожизненное заключение за организацию четырех убийств.

Риина, за свою жестокость получивший прозвище "Зверь", вошел в историю как один из самых кровавых боссов мафии. По его приказу было организовано несколько терактов в Риме, Болонье, Флоренции, убито более ста человек, в том числе легендарные итальянские следователи Джованни Фальконе и Паоло Борселлино.