Япония будет тесно сотрудничать с Россией и Китаем в отношении КНДР

ТОКИО, 17 ноя — РИА Новости, Ксения Нака. Япония подтвердила намерение тесно сотрудничать с Россией и Китаем в отношении КНДР, об этом премьер-министр Синдзо Абэ заявил в своей программной речи в парламенте.

"Мы решим проблему ракетной программы (КНДР) и проблему насильно удерживаемых в КНДР японских заложников. Необходимо заставить КНДР изменить ее политику. Для этого вместе с мировым сообществом мы усилим на порядок давление на Северную Корею. Во время саммита АТЭС у меня состоялись встречи с российским президентом Путиным, с председателем КНР Си Цзиньпином и лидерами других стран, во время которых мы подтвердили тесное сотрудничество в отношении КНДР", — сказал Абэ.

Он подчеркнул, что ситуация вокруг обеспечения безопасности в связи с нарастанием напряженности на Корейском полуострове из-за ракетной и ядерной программ КНДР вызывает серьезное беспокойство.

"Не будет преувеличением сказать, что ситуация вокруг безопасности Японии является самой напряженной за весь послевоенный период. Мы будем осуществлять активную внешнюю политику, опираясь на истинные желания народа. Продолжающиеся постоянно пуски ракет КНДР, которые перелетают через нашу территорию, ядерные испытания являются недопустимыми", — подчеркнул Абэ.

Угроза войны на Корейском полуострове возросла в последнее время на фоне противостояния между КНДР и США, с которой Южная Корея связана союзническими обязательствами. Отношения Пхеньяна и Сеула из-за этого неминуемо ухудшились, несмотря на приход к власти в мае этого года Мун Чжэ Ина, обещавшего добиться улучшения ситуации на полуострове. Под предлогом угрозы со стороны США, КНДР, несмотря на санкции Совета безопасности ООН, продолжает развивать свою ракетную и ядерную программы.

Третьего сентября Пхеньян заявил об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в десять раз больше мощности атомных бомб, сброшенных на японские города Хиросима и Нагасаки в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.