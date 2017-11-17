Нагорный Карабах стал примером сотрудничества США и России, считает эксперт

ВАШИНГТОН, 17 ноя — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Нагорный Карабах и борьба с терроризмом стали примером абсолютного сотрудничества США и России, заявил в четверг РИА Новости бывший заместитель помощника госсекретаря по Европе и Евразии Мэттью Брайза.

"У нас полностью противоположные взгляды на конфликт в Грузии (Южной Осетии и Абхазии в 2008 году — ред.), и в то же время мы абсолютно сотрудничаем по Нагорному Карабаху и по борьбе с терроризмом", — сказал Брайза, который занимал свой пост в 2005-2009 годах и фокусировался, в первую очередь, на Кавказском регионе.

По его мнению, сейчас произошли существенные изменения по сравнению с ситуацией 8-9-летней давности. "В США идет расследование того, были или нет у предвыборного штаба (президента Дональда) Трампа какие-то связи с Россией. И сейчас позитивные моменты в сотрудничестве с Москвой в принципе не рассматриваются как цель сама по себе. Но я думаю, это пройдет", — сказал Брайза.

Касаясь темы эффективности американских санкций против РФ, бывший представитель госдепартамента, ныне работающий в частной финско-турецкой компании, отметил, что "если стоит задача изменить политическую систему в России, то она не работают". Вместе с тем он выразил уверенность в действенности санкций в том случае, если они "нацелены на изменение поведения Москвы на международной арене". "Я думаю, многие считают, что после Украины Россия будет вести себя даже более агрессивно по отношению к странам Балтии, если ей сейчас не придется заплатить цену. И в этом плане санкции могут сыграть свою роль, хотя говорить об этом пока преждевременно", — сказал Брайза.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

Переговоры по мирному урегулированию конфликта ведутся в рамках Минской группы ОБСЕ с 1992 года. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.