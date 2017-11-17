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Эксперт предложил формат для решения проблем США и Турции

08:1717.11.2017
(обновлено: 08:21 17.11.2017)
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© AFP 2017 / Adem AltanЗдание посольства США в Анкаре, Турция. 9 октября 2017Здание посольства США в Анкаре, Турция. 9 октября 2017
© AFP 2017 / Adem Altan

ВАШИНГТОН, 17 ноя — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. США и Турции для улучшения отношений следует создать формат встреч наподобие тех, что проводят американский спецпредставитель по Украине Курт Волкер и помощник президента РФ Владислав Сурков, заявил в четверг РИА Новости бывший заместитель помощника госсекретаря США по Европе и Евразии Мэттью Брайза.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Presidential Press Service, pool
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Американский эксперт, в последние годы работающий на частную компанию в Стамбуле, выразил уверенность в том, что "личная встреча президентов США и Турции Дональда Трампа и Тайипа Эрдогана не поможет в решении проблем". По его словам, оба лидера уже пытались общаться друг с другом, и у них это не получилось.

Он выразил мнение, что Трамп и Эрдоган "недостаточно хорошо понимают опасения другой стороны, чтобы решить стоящие вопросы".

"Встречаться должны их высокопоставленные представители", — сказал Брайза, который в бытность зампомощника госсекретаря в 2005-2009 годах неоднократно встречался с заместителем министра иностранных дел РФ Григорием Карасиным и обсуждал вопросы, связанные с Закавказьем.

Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
© AFP 2017 / Brendan Smialowski
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"Возьмите пример Украины. Сурков и Волкер встречаются и обсуждают сложные вопросы, ведут детальные переговоры. По аналогии с этим я бы предложил Вашингтону и Анкаре определить представителей, которые вели бы друг с другом дискуссии и поддерживали бы нормальное неформальное общение по этим имеющимся проблемам", — добавил он.

В целом нынешние американо-турецкие отношения эксперт охарактеризовал как "очень плохие". "Очень большой вопрос представляет собой ситуация с Фетхуллахом Гюленом (проживающим в США турецким оппозиционным проповедником, которого Анкаре обвиняет в причастности к попытке переворота). Но есть и ряд других разногласий, в частности то, что США в Сирии поддерживают курдскую группировку YPG, а не Турцию как союзника по НАТО", — сказал он.

По его мнению, "две стороны обсуждают одни и те же темы, но говорят при этом на разных языках".

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© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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