Эксперт предложил формат для решения проблем США и Турции

ВАШИНГТОН, 17 ноя — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. США и Турции для улучшения отношений следует создать формат встреч наподобие тех, что проводят американский спецпредставитель по Украине Курт Волкер и помощник президента РФ Владислав Сурков, заявил в четверг РИА Новости бывший заместитель помощника госсекретаря США по Европе и Евразии Мэттью Брайза.
Он выразил мнение, что Трамп и Эрдоган "недостаточно хорошо понимают опасения другой стороны, чтобы решить стоящие вопросы".
"Встречаться должны их высокопоставленные представители", — сказал Брайза, который в бытность зампомощника госсекретаря в 2005-2009 годах неоднократно встречался с заместителем министра иностранных дел РФ Григорием Карасиным и обсуждал вопросы, связанные с Закавказьем.
В целом нынешние американо-турецкие отношения эксперт охарактеризовал как "очень плохие". "Очень большой вопрос представляет собой ситуация с Фетхуллахом Гюленом (проживающим в США турецким оппозиционным проповедником, которого Анкаре обвиняет в причастности к попытке переворота). Но есть и ряд других разногласий, в частности то, что США в Сирии поддерживают курдскую группировку YPG, а не Турцию как союзника по НАТО", — сказал он.
По его мнению, "две стороны обсуждают одни и те же темы, но говорят при этом на разных языках".