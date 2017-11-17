Япония будет укреплять свою оборону на фоне эскалации ситуации вокруг КНДР

ТОКИО, 17 ноя — РИА Новости, Ксения Нака. Япония предпримет меры для укрепления своей обороны в условиях крайней эскалации ситуации вокруг КНДР, об этом премьер-министр Японии Синдзо Абэ сказал в своей программной речи в парламенте.

"В условиях эскалации ситуации вокруг КНДР, чтобы быть готовыми к любому развитию событий, на основе сильного японо-американского союза мы предпримем конкретные действия. Мы укрепим оборонную силу нашей страны, начиная с мер по противоракетной обороне. Мы сделаем все для защиты жизни и мирного существования народа", — сказал Абэ.

Премьер-министр Синдзо Абэ поднял вопрос обороноспособности страны одним из первых, подчеркнув таким образом его важность. Вопросы экономики, социального страхования, образования были отодвинуты на второй план.