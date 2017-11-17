Лукашенко подписал закон о ратификации договора о Таможенном кодексе ЕАЭС

МИНСК, 15 ноя — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации республикой договора о таможенном кодексе Евразийского экономического союза. Закон опубликован в пятницу на национальном правовом интернет-портале страны.

Ранее, 25 октября, документ был принят Палатой представителей Национального собрания Белоруссии и 27 октября одобрен Советом республики Национального собрания.

Как ожидается, Таможенный кодекс стран ЕАЭС должен вступить в действие с 1 января 2018 года. Ранее в Евразийской экономической комиссии отмечали, что Таможенный кодекс ЕАЭС станет одним из ключевых документов нормативно-правовой базы союза, который повысит уровень унификации и согласованности между странами евразийской "пятерки" в сфере таможенного регулирования. В основе проекта кодекса ЕАЭС — переход на электронные технологии, улучшение условий ведения внешнеэкономической деятельности, в частности, стимулирование экспорта.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.