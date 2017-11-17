ВСУ нарушили перемирие в Донбассе почти 40 раз за сутки, сообщили в ДНР

ДОНЕЦК, 17 ноя — РИА Новости. Украинские силовики почти 40 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за сутки, сообщили в пятницу в оперативном командовании ДНР.

"За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 37 раза нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 19 населенных пунктов республики", — сказал журналистам представитель оперативного командования.

По его словам, украинские силовики вели огонь по территории республики из артиллерии, минометов, гранатометов и стрелкового оружия. В поселке Гольмовский на окраине донецкой Горловки повреждены два участка газопровода и один дом.