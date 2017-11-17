ВСУ обстреляли территорию ЛНР восемь раз за сутки, сообщили в республике

ЛУГАНСК, 17 ноя — РИА Новости. Украинские силовики восемь раз за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе народной милиции ЛНР.
"За сутки украинские силовики восемь раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометы различных типов, БМП-1, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", — заявили в оборонном ведомстве республики.
По словам собеседника агентства, обстрелам подверглись позиции народной милиции ЛНР в районах населенных пунктов Калиновка, Калиново, Логвиново, Сокольники, Красный Яр, Желтое. Всего по территории республики были выпущены более 90 снарядов.
"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — добавили в пресс-службе.
Украинские силовики, в свою очередь, заявили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 22 раза открывали огонь по их позициям, ни один украинский военный не пострадал.
По сообщениям украинских силовиков, на Светлоградской дуге луганского направления огонь велся из минометов, гранатометов, пулеметов и БМП, были обстреляны позиции около Луганского и Макарова.
Как сообщают украинские военные, на донецком направлении из минометов, гранатометов и стрелкового оружия были обстреляны позиции ВСУ около Водяного, Павлополя, Авдеевки, Новотроицкого, Старогнатовки и Широкино.