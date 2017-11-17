ВСУ обстреляли территорию ЛНР восемь раз за сутки, сообщили в республике

ЛУГАНСК, 17 ноя — РИА Новости. Украинские силовики восемь раз за сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе народной милиции ЛНР.

"За сутки украинские силовики восемь раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибра 120 и 82 миллиметра, гранатометы различных типов, БМП-1, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", — заявили в оборонном ведомстве республики.

По словам собеседника агентства, обстрелам подверглись позиции народной милиции ЛНР в районах населенных пунктов Калиновка, Калиново, Логвиново, Сокольники, Красный Яр, Желтое. Всего по территории республики были выпущены более 90 снарядов.

"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — добавили в пресс-службе.

Украинские силовики, в свою очередь, заявили, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 22 раза открывали огонь по их позициям, ни один украинский военный не пострадал.

"В общем, за прошедшие сутки оккупанты 22 раза нарушили перемирие. В ответ украинские военнослужащие 15 раз подавляли огневую активность противника. В результате вражеских обстрелов ни один наш защитник не пострадал", — говорится в сообщении пресс-центра военной операции в Facebook.

По сообщениям украинских силовиков, на Светлоградской дуге луганского направления огонь велся из минометов, гранатометов, пулеметов и БМП, были обстреляны позиции около Луганского и Макарова.

Как сообщают украинские военные, на донецком направлении из минометов, гранатометов и стрелкового оружия были обстреляны позиции ВСУ около Водяного, Павлополя, Авдеевки, Новотроицкого, Старогнатовки и Широкино.