В Киргизии выпустили "вертикальную" банкноту номиналом две тысячи сомов

БИШКЕК, 17 ноя – РИА Новости. Нацбанк Киргизии впервые выпустил необычную памятную банкноту номиналом 2 тысячи сомов (около 28 долларов), изображение на которой размещено не в привычном горизонтальном, а в вертикальном виде, сообщил РИА Новости глава банка Кубанычбек Кулматов.
"Новая банкнота 2 тысячи сомов имеет очень оригинальный дизайн и высокий уровень защиты, соответствующий современным стандартам", — сказал Кулматов.
По данным национального регулятора, банкнота выпущена в связи с 25-летием независимости Киргизии и введения национальной валюты.
"На лицевой стороне банкноты основным сюжетом является изображение памятника народному герою Манасу, объединившему кыргызские племена, которые представлены на банкноте в виде стилизованных орнаментальных фигур. Изображение символа "Умай Эне", олицетворяет древнейшее божество, являющееся прародителем всех тюркских народов. Изображение традиционного жилища кочевых народов – юрты – является символом достатка и благополучия", — сообщили в пресс-службе.
Новые 2000 сомов. Памятные банкноты. pic.twitter.com/HIPHLXTXS0— Belek N (@BelekNK) 14 ноября 2017 г.
Памятная банкнота не будет приниматься банкоматами, но получит статус официального платежного средства на территории республики и станет подлежать обязательному приему.