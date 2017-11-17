В Киргизии выпустили "вертикальную" банкноту номиналом две тысячи сомов

БИШКЕК, 17 ноя – РИА Новости. Нацбанк Киргизии впервые выпустил необычную памятную банкноту номиналом 2 тысячи сомов (около 28 долларов), изображение на которой размещено не в привычном горизонтальном, а в вертикальном виде, сообщил РИА Новости глава банка Кубанычбек Кулматов.

"Новая банкнота 2 тысячи сомов имеет очень оригинальный дизайн и высокий уровень защиты, соответствующий современным стандартам", — сказал Кулматов.

По данным национального регулятора, банкнота выпущена в связи с 25-летием независимости Киргизии и введения национальной валюты.

"На лицевой стороне банкноты основным сюжетом является изображение памятника народному герою Манасу, объединившему кыргызские племена, которые представлены на банкноте в виде стилизованных орнаментальных фигур. Изображение символа "Умай Эне", олицетворяет древнейшее божество, являющееся прародителем всех тюркских народов. Изображение традиционного жилища кочевых народов – юрты – является символом достатка и благополучия", — сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что на оборотной стороне банкноты основным сюжетом является дерево как символ жизни и процветания. "Изображение величественной горы "Хан-Тенгри" символизирует независимый дух кыргызского народа, стремление к высоким достижениям и успехам. Парящий беркут на фоне горного озера Иссык-Куль символизирует открытость и свободу кыргызского народа", — отмечается в сообщении банка.

Памятная банкнота не будет приниматься банкоматами, но получит статус официального платежного средства на территории республики и станет подлежать обязательному приему.