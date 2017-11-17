Профильный комитет сената США одобрил проект налоговой реформы

ВАШИНГТОН, 17 ноя — РИА Новости. Профильный, финансовый комитет американского сената одобрил в четверг проект налоговой реформы, предложенной президентом США Дональдом Трампом.

Теперь документ поступит на рассмотрение полного состава сената.

"Сенатский финансовый комитет одобрил проект налоговой реформы. Это еще один шаг к снижению налогового бремени для среднего класса", — говорится в сообщении на странице комитета в Twitter.

Ранее в четверг законопроект одобрила палата представителей США. Ключевое изменение — снижение ставки налогообложения на прибыль корпораций до 20% с нынешних 35%. Кроме того, предложены изменения в налогообложении физических лиц. Так, вместо действующей шкалы из семи категорий прогрессивного подоходного налога предложены всего три категории налогообложения в зависимости от дохода: 12%, 25% и 35%.

Согласно одобренному палатой представителей проекту также сохранится четвертая максимальная шкала в 39,6%, но она затронет лишь тех американцев, которые зарабатывают более 500 тысяч долларов на одного человека или 1 миллиона на семейную пару. Сейчас минимальный подоходный федеральный налог составляет 10%, однако республиканцы заявляют, что повышение ставки не скажется на наименее богатых из-за планирующегося повышения налоговых вычетов.