Трамп высмеял сенатора Франкена, обвиненного в домогательствах

ВАШИНГТОН, 17 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп высмеял обвиненного в домогательствах сенатора-демократа Эла Франкена, назвав его "Франкенштейном".

Ранее модель и журналистка Лиэнн Туиден заявила, что в 2006 году, еще до избрания в сенат, шоумен Франкен насильно поцеловал ее во время репетиции скетча. Инцидент произошел во время поездки на Ближний Восток, где оба участвовали в развлекательной программе для военных США. По ее словам, на обратном пути, когда Туиден заснула в самолете, Франкен схватил ее за грудь и попросил спутника это сфотографировать. Туиден приложила фотографию к открытому письму.

Франкен извинился за поведение. Лидеры обеих фракций в сенате призвали комитет по этике расследовать его действия. Теоретически по итогам расследования его могут лишить статуса сенатора, однако последний раз подобное происходило более 150 лет назад.

"Фотография с Элом Франкенштейном очень плохая, она говорит больше, чем тысяча слов. Куда тянутся его руки на фотографиях номер 2, 3, 4, 5 и 6, пока она спит?" — написал Трамп в Twitter.

"Подумать только, он (Франкен) лишь на прошлой неделе читал всем желающим лекции насчет сексуальных домогательств и уважения к женщинам", — добавил президент США. Он напомнил Франкену о "записи с Лесли Шталь". В журнальной статье 1995 года Франкен якобы в шутку обсуждал изнасилование журналистки CBS Лесли Шталь.

Самого Трампа ряд женщин обвиняли в домогательствах перед выборами президента США в 2016 году, Трамп эти обвинения отрицает. Однако нынешний американский президент признал подлинность появившейся перед выборами аудиозаписи, на которой он хвастается, что хватал женщин за интимные места. Трамп извинился перед избирателями за эти слова.