Трамп высмеял сенатора Франкена, обвиненного в домогательствах

ВАШИНГТОН, 17 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп высмеял обвиненного в домогательствах сенатора-демократа Эла Франкена, назвав его "Франкенштейном".
Франкен извинился за поведение. Лидеры обеих фракций в сенате призвали комитет по этике расследовать его действия. Теоретически по итогам расследования его могут лишить статуса сенатора, однако последний раз подобное происходило более 150 лет назад.
"Фотография с Элом Франкенштейном очень плохая, она говорит больше, чем тысяча слов. Куда тянутся его руки на фотографиях номер 2, 3, 4, 5 и 6, пока она спит?" — написал Трамп в Twitter.
Самого Трампа ряд женщин обвиняли в домогательствах перед выборами президента США в 2016 году, Трамп эти обвинения отрицает. Однако нынешний американский президент признал подлинность появившейся перед выборами аудиозаписи, на которой он хвастается, что хватал женщин за интимные места. Трамп извинился перед избирателями за эти слова.